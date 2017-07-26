﻿ Вонь – из-за жары днём и прохлады ночью - главный эколог Жаксыгали Иманкулов

На фото: Глава департамента экологии Ж.Иманкулов озвучил на выездном совещании еще одну из причин усиления вони.

Из-за резкой смены температур и давления ядовитый запах в городе усилился, считает главный эколог.

– В последние дни в Актобе наблюдается значительное превышение норм сероводорода в воздухе и неприятный запах. Это связано с резким повышением температуры. В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 33 градусов, а ночью падает до 18 градусов. Из-за колебаний температуры ночью резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами, – сказал глава департамента экологии Жаксыгали Иманкулов на выездном совещании на новой КОС в Кирпичном.

По его словам, в городе более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализацию. Заместитель акима области Кайрат Бекенов поручил департаменту экологии провести проверки предприятий на соблюдение экологических норм. Нарушителей привлечь к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности. Первые результаты проверок будут озвучены в течение 2 недель. Для уменьшения вони в Актобе строятся 3 канализационные сливные станции. Одна такая станция одномоментно может принять 5 ассенизаторских автомашин. Здесь нечистоты будут разбавлять и перекачивать в канализацию. На это выделено свыше 300 млн тенге, сообщил «Актобе Акпарат».