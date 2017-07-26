﻿ Вонь – из-за жары днём и прохлады ночью - главный эколог Жаксыгали Иманкулов

Вонь – из-за жары днём и прохлады ночью - главный эколог Жаксыгали Иманкулов

Автор:
Вонь – из-за жары днём и прохлады ночью - главный эколог Жаксыгали Иманкулов

На фото: Глава департамента экологии Ж.Иманкулов озвучил на выездном совещании еще одну из причин усиления вони.

Из-за резкой смены температур и давления ядовитый запах в городе усилился, считает главный эколог.

– В последние дни в Актобе наблюдается значительное превышение норм сероводорода в воздухе и неприятный запах. Это связано с резким повышением температуры. В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 33 градусов, а ночью падает до 18 градусов. Из-за колебаний температуры ночью резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами, – сказал глава департамента экологии Жаксыгали Иманкулов на выездном совещании на новой КОС в Кирпичном.

По его словам, в городе более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализацию. Заместитель акима области Кайрат Бекенов поручил департаменту экологии провести проверки предприятий на соблюдение экологических норм. Нарушителей привлечь к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности. Первые результаты проверок будут озвучены в течение 2 недель. Для уменьшения вони в Актобе строятся 3 канализационные сливные станции. Одна такая станция одномоментно может принять 5 ассенизаторских автомашин. Здесь нечистоты будут разбавлять и перекачивать в канализацию. На это выделено свыше 300 млн тенге, сообщил «Актобе Акпарат».

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Все комментарии (11):
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фото пользователя 1870
1870

Вот что в августе 2016 года вещал начальник - «Вместе с канализационной системой износились и очистные сооружения, которые 36 лет назад строились на потребности города с населением в 200-250 тысяч человек. С тех пор численность жителей Актобе выросла до полумиллиона. По расчетам актюбинских чиновников, на ремонт и реконструкцию 200 километров городских канализационных сетей нужно всего ничего - 10 миллиардов тенге. В этом проекте готова участвовать польская компания Ecolog. Она же займется локализацией очистных сооружений на территории области».

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27.07.2017, 09:04
фото пользователя Keks1
Keks1
я еще одну причину могу озвучить. Уровень жизни вырос и люди стали больше гадить. Больше дерьма - больше вони. Земляки, нужно меньше ср#ть и вонь исчезнет. Ну, или почти исчезнет.
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27.07.2017, 09:11
фото пользователя Fortuner
Fortuner
Ты это щас серьёзно?
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27.07.2017, 09:13
фото пользователя Keks1
Keks1
Нет, разумеется. Только чем моя версия хуже озвученных "экологами"? Бред - штука заразная)))
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27.07.2017, 09:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2
просто набейте в поисковике, здесь же, вонь и увидите сколько раз уже Диапазон писал про это сколько версий было, заседаний и ПСД и т.п,депутатских встреч и всякой другой бюрократии начиная от Архимеда и его команды вопрос стоит на том же уровне... Вонь только усиливается, думаю следующему Акиму будет еще хуже)))
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27.07.2017, 11:05
фото пользователя Legolas
Legolas
Повторюсь..
Значит осенью, зимой и весной у нас с этим всё в порядке...???

Какой смысл в существовании Департамента, наложение нескончаемых штрафов для пополнения казны? Или все таки в борьбе за чистую экологию?
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27.07.2017, 09:28
фото пользователя Keks1
Keks1
Legolas, странный вопрос. И странно, что вы еще не знаете на него ответ. Чиновники не связывают свое будущее и будущее своих детей с нашим городом. Вот и ведут себя, как квартиранты. Такими темпами, через несколько лет здесь будет пустыня с засохшими липами и дубами и зловонными лужами на центральных проспектах.
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27.07.2017, 09:35
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Legolas Вы же сами задаете вопрос и отвечаете на него))) "смысл в существовании Департамента, наложение нескончаемых штрафов для пополнения казны"
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27.07.2017, 11:06
фото пользователя Pacific
Pacific
Им бы вести курс по демагогии. 
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27.07.2017, 09:38
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Pacific а разве все что происходит другое smile
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27.07.2017, 11:15
фото пользователя balrok
balrok
Смешно, то вы не знаете, говорите. Теперь говорите то что не подтверждено. Откуда вам знать чиновники, если вы наняли спецов из РФ?
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