﻿ Народный репортёр. Дорогу перегородили самовольно

На улице Новаторов, 24 самовольно перегородили половину улицы. Из-за этого пострадала машина, а она еще в кредите. Кто будет теперь ее чинить? Кто дает такое разрешение?

Место: ул. Новаторов, 24.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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