﻿ Народный репортёр. Деревья спилили и бросили

Жильцы дома, чтобы построить детскую площадку, спилили деревья. Теперь их никто не убирает, образовалась свалка.

Место: ул. Есет батыра, 162.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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