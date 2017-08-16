﻿ Народный репортёр. Опять разница в цене между прилавком и кассой

Народный репортёр. Опять разница в цене между прилавком и кассой

Автор:
Народный репортёр. Опять разница в цене между прилавком и кассой

Корм для животных на прилавке 72 тенге, в чеке выбили 86 тенге. Постоянно с ними разбираюсь. Но результата никакого нет.

Место: гипермаркет «Анвар» на ул. Нокина.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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