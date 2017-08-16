﻿ В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребёнка

Об этом «Диапазону» рассказала Рита Нуртигенова, руководитель молекулярного регенетического отделения Центра судэкспертиз по Актюбинской области.

Для обследования используют разные биоматериалы родителей и ребенка: образцы крови, слюны, волос, ногтей, по ним устанавливают отцовство и материнство. Результаты готовятся в срок до 20 дней, могут быть выданы и раньше. Спорящим родителям придется отдать за услугу более 40 тысяч тенге. Раньше для экспертиз актюбинцы ездили в Атырау и Астану.