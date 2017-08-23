﻿ Бойцы ММА дрались под открытым небом

20 августа впервые в нашей области турнир по смешанным единоборством ММА прошел под открытым небом в парке Первого президента. 16 бойцов из городских клубов по ММА дрались за призы акима города. Для многих из них выход на рейндж по смешанным видам единоборства стал дебютным. Адреналина было предостаточно. Почти все бои оканчивались досрочно техническим нокаутом или удушающим приемом. Были и минусы: мало сидячих мест для зрителей, остальным пришлось довольствоваться просмотром шоу за ограждением. Этот недостаток организаторы обещали исправить в будущем.