﻿ Директора Дома народного творчества судили за скидку на аренду

Директора Дома народного творчества судили за скидку на аренду

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Директора Дома народного творчества судили за скидку на аренду

Он сдал в аренду на фестиваль электронной музыки дорогостоящее концертное оборудование за 200 тысяч тенге вместо положенных 1 миллиона с лишним.

В 2015 году директор областного Дома народного творчества предоставил организатору музыкального фестиваля электронной музыки в почасовую аренду коммунальное концертное оборудование: LED-экран, сцену, световое и звуковое оборудование. И взял за это всего 200 тысяч тенге. На самом деле арендатор должен был заплатить за оборудование больше миллиона. На директора областного Дома народного творчества Уринбасара Терекова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Управление финансов потребовало взыскать с него 1 миллион 512 тысяч тенге.

Из перечня расценок Дома народного творчества для организации мероприятий следует, что в 2015 году LED-экран в аренду на сутки стоил 250 тысяч тенге, звуковую и световую аппаратуру сдавали за 25 тысяч тенге в час, сцену – за 200 тысяч тенге в сутки. Суд установил, что недополученная сумма аренды казенного оборудования – 899 тысяч тенге.

Сам Уринбасар Тереков виновным себя не признал. Говорил, что никакого оборудования на музыкальный фестиваль в аренду не сдавал и вообще в тот период был занят организацией концерта Егора Крида и банкетом после его выступления.

Суд признал Терекова виновным, приговорил к полутора годам ограничения свободы, но тут же освободил от основного наказания в связи с юбилейной амнистией. Но обязал возместить бюджету ущерб 899 тысяч тенге. Приговор в законную силу не вступил.

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