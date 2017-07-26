﻿ Его убили, как собаку - мать погибшего администратора кафе в Жилянке

Его убили, как собаку - мать погибшего администратора кафе в Жилянке

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Его убили, как собаку - мать погибшего администратора кафе в Жилянке

На фото: Асет Оразбай был единственным сыном 52-летней Гульзипы Сапаровой.


На фото: Марат Абдулин и Артур Берекетов старались не встречаться взглядами с родными погибшего.

Посетители кафе не оплатили счёт. Администратор погиб, пытаясь остановить беглецов, передаёт газета «Диапазон».

Вечером 20 марта Марат Абдулин и Артур Берекетов сидели в кафе «Достар» в Жилянке. Одноклассник Абдулина, 31-летний Асет Оразбай, работал там администратором. За свой счет Асет Оразбай угостил одноклассника и его коллегу бокалом пивом.

После 23 часов Абдулину и Берекетову принесли еще пиво. А после приятели отказались оплачивать остаток счета 2555 тенге, обматерили официанта и вышли. Администратор кафе не хотел отпускать посетителей без оплаты, в ответ Марат Абдулин ударил одноклассника по голове. Асет схватился за дверцу «Лады Приора». За рулем был Берекетов, рядом – Абдулин, говорится в материалах дела. Берекетов увеличил скорость, Асет бежал около машины, держась за дверцу, и просил остановить машину. Когда машина выезжала на трассу, Асет упал, при падении получил открытую черепно-мозговую травму, переломы и скончался на месте.

На суде родные плакали. Подсудимые Марат Абдулин и Артур Берекетов старались не встречаться взглядами с родными погибшего. Они признали вину, раскаялись и попросили прощения у родных погибшего.

– Мы думали, он отстанет. Вначале скорость была 20-30 км в час, он дальше бежал, держась за ручку дверцы. Мы ни о чем не думали. Со стороны видел, как он упал, – говорил на суде 31-летний подсудимый Марат Абдулин.

– Почему вы не остановились? – задали ему вопрос на суде.

– Мы были пьяны, – ответил, опустив голову, подсудимый.

По словам Абдулина, они заплатили по счету 14500 тенге, но отказались платить 2555 тенге, думали, что это за счет заведения.

– Я не могла уснуть в ту ночь. После 12 ночи постучали в дверь, я испугалась, было предчувствие. Я открыла, мне сказали, что Асета убили, – со слезами на глазах сказала жена погибшего Гульнар Оразбай, она работает техничкой. – Я слышала, его тащили 500 метров! Мне даже не дали на него взглянуть, на нем живого места не осталось.

Погибший Асет Оразбай был единственным сыном, у него остались мать, отец, жена и четверо детей: сыновьям 5 и 7, дочкам-близняшкам по 2 года.

– Его убили, как собаку. Требую, чтобы их наказали по всей строгости закона, – сказала «Диапазону» мать погибшего 52-летняя Гульзипа Сапарова.

– Я не могу простить их, когда жена и мать плачут. Сын просил официантов обслужить хорошо, так как он одноклассник бывший. В заключении экспертизы написано: «Волочение тела автотранспортом». Я ходил на опознание, там ужас травмы. Внуку делали обрезание, он заплакал со словами: «Папа, почему ты умер, мне больно, почему ты сам меня на руках не принес». Они понимают все. Это необъяснимая жестокость, – добавил отец погибшего Асета Оразбая.

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Все комментарии (12):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
водка зло, сколько преступлений под воздействием алкоголя, сколько утопленников под воздействием алкоголя. 
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27.07.2017, 10:32
фото пользователя Твист.
Твист.
taxsist2, а почему когда я выпью, меня не тянет кого-нибудь избить, ограбить и т.д.? Тут суть в том, что водка отключает какие-то внутренние ограничения у человека, и если человек быдло, то он будет себя вести соответственно, а если человек нормальный, то он и по-пьяни ничего такого не натворит
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27.07.2017, 13:52
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Твист. ХЗ, но эту сказку пить не умеет и т.д слышал много раз)) алкоголиков насмотрелся очь много.. Рано или поздно пьющий человек под водярой,что-то творит.. там сказки,что могу выпить литр и не пьянеть и т.п понятно, но никто еще не победил водку.
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27.07.2017, 14:14
фото пользователя 1870
1870
taxsist2, заметил одну странность. Раньше (при союзе) ушатывали водочку ящиками. На троих могли 4-6 бутылок раздавить (выпивали не часто, по поводам). Потом шли баиньки, утром как огурчики на службу бежали. Потом, в начале 90-х пошла израильская (лимонная), немецкая водка (банкир, кто помнит), французский коньяк (наполеон, как оказалось польская подделка), китайская в пластиках - и началось - провалы в памяти, головные боли, 2-3 дня разнос тела... Или это с возрастом. Щас даже от пива можно опьянеть как от водки. Страшное дело это.
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27.07.2017, 14:31
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 при том,что пили все,что горит и тех.спирт и одеколон, потом рояль спирт, потом баночные пошли и китайские с пластмассовые. Потом кончился дефицит и подешевела, дешевле книги можно купить водку сейчас. Все равно рано или поздно будет момент когда под водярой что- то закосячишь, да есть редкое количество людей которые становятся тихими алкоголиками выпить и спать, редкость. Водка не ганджубас, от него агрессия просыпается. 
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27.07.2017, 15:26
фото пользователя Твист.
Твист.
"там сказки,что могу выпить литр и не пьянеть и т.п понятно, но никто еще не победил водку."

Дело не в том, сколько выпито, а в том, что меня после выпитого тянет спать, а кого-то на "подвиги"
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27.07.2017, 14:56
фото пользователя Красава
Красава
Вседозволенность. Наглость. Бескультурье. Вот наш бич.
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27.07.2017, 11:06
фото пользователя taxsist2
taxsist2
получат свое, однако парня не вернешь, жалко. Нелюди берут на себя много, решили кинуть на 2000 штуки кого-то, это его зарплата,с него удержали бы т.к указал,что его знакомые, одноклассники, твари они,а не одноклассники.
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27.07.2017, 11:17
фото пользователя Малинка
Малинка
Зачем так наглеть и требовать за счет заведения пиво?
Понятно же,что хозяин не будет поить их за свой счет.И одноклассник тоже просто угостил их бокалом,скажите спасибо и по человечески уйдите.
Откуда эти парни незнаю,но в Жилянке так делали пацаны всегда,выйдут на улицу и грузят,принеси то,принеси это.Семейные парни тоже так делают,жены их поступки одобряют,лишь бы с семейной казны не просил муж.Вот и эти так значит всегда делали,за счет кого то бухали.
Интересно потом,как приезжие спокойно в жилянке бухают и еще ведут себя так.Видимо это на краю кафе и местные не тусуются там.Потому что там быстро успокоили бы их.
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27.07.2017, 11:48
фото пользователя merlok
merlok
Согласен, алкоголь лишь снимает барьеры, агрессивные люди проявляют агрессию, озабоченные становятся насильниками и т.д.
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27.07.2017, 13:58
фото пользователя Твист.
Твист.
Вот-вот, и я про это
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27.07.2017, 14:56
фото пользователя balrok
balrok
Я бы 20 дал или какая там санкция перед пожизненным? Два лба здоровых, в братков решили поиграть, понятия свои гнелые включили. За то что вы убили в угаре, вы вне понятий и разговор с вами соответственно должны вести как с безпридельщиками.
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