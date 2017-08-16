﻿ В актюбинских школах снова ожидается дефицит учебников

В актюбинских школах снова ожидается дефицит учебников

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В актюбинских школах снова ожидается дефицит учебников

Как сообщил на сессии облмаслихата аким Бердыбек Сапарбаев, по области строят 21 школу, из них 14 школ должны сдать в этом году. К началу учебного года должны закончить ремонт школ. Однако в некоторых районах и городе могут с этим не успеть.

– На сегодня 85% наших школ готовы к учебному году, – сказал Сапарбаев [на фото] и добавил: – Есть проблемы со сроками завершения ремонта школ. Кроме этого не все ателье выполняют обязательства по изготовлению школьной формы. Кроме города Актобе все районы обеспечены школьными учебниками.

Напомним, в августе и сентябре прошлого года были проблемы с обеспечением учебниками. Тогда руководство управления образования обещало, что в следующем году дефицита не будет.

Аким также затронул вопросы компетентности учителей и этики родителей и учеников.

– Нам нужно сохранить учителей-ветеранов. Иногда наши ветераны в 10 раз лучше молодых педагогов. Мы должны воспитывать своих детей так, как раньше нас воспитывали наши родители. В наше время, если баловались, стоило сказать, что позовут учителя, как сразу же боялись и успокаивались. А сейчас как? Учителей не зовут. Родители плохо взаимодействуют с учителями. Надо честно сказать, некоторые родители дают учителям деньги, чтобы решить какую-то проблему, и дети это видят.

По словам главы региона, на сегодня 93% детей ходят в детские сады. К 2020 году должны решить проблему трехсменных и аварийных школ.

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