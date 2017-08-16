﻿ Двух детей сбили на пешеходном переходе

Двух детей сбили на пешеходном переходе

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Двух детей сбили на пешеходном переходе

Авария произошла на улице Есет батыра 15 августа примерно в 18:40. Как сообщила пресс-служба ДВД, 52-летний водитель, двигаясь со стороны проспекта Абая по ул. Есет батыра, напротив дома №109 наехал на 3-летнюю девочку и 15-летнего подростка. Дети переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель нарушил правила, не пропустил их и допустил наезд. Детей с травмами доставили в дет­скую больницу. Водитель был трезв, начато расследование.

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