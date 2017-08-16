﻿ Похитил бывшую супругу, чтобы помириться с ней

Примирения не получилось, мужчина жестоко побил женщину. В суде потерпевшая заявила, что прощает бывшего супруга, потому что чувства остались, дочерям нужен отец, и она хочет сохранить семью.

Серик Н. прожил со своей супругой Гульмирой в браке около 7 лет, в 2015 году они развелись. Женщина жила со своим отцом, воспитывала двух дочек. Серик платил алименты, навещал детей. 1 июня в полдень он подстерег свою бывшую супругу недалеко от ее дома, насильно усадил в машину и повез в сторону карьера в Каргалинском районе. Вместе с ним в машине были его двоюродный брат и коллега. В машине Серик несколько раз ударил мать своих детей, спрашивал, почему у них все дошло до развода. Машина ехала больше 2 часов, в степи в Каргалинском районе он остановил автомобиль, заставил Гульмиру выйти и продолжал задавать ей вопросы. Потом сказал, чтобы она шла пешком, в этот момент на место приехали сотрудники полиции, Серика задержали, следует из материалов следствия. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». В суде Серик рассказал подробности того дня.

– День защиты детей я хотел провести со своими детьми, воссоединиться с семьей, – давал показания в суде в Актобе обвиняемый, – хотел вместе поехать в торгово-развлекательный центр. Я люблю свою жену и своих детей. Но разговора у нас не получилось. Я насильно усадил ее в машину, В дороге задавал ей вопросы, почему все так случилось. Ведь у нас все нормально было, я работал, дочери ко мне хорошо относились. Я ее ударил, сколько раз не помню.

Гособвинитель Мурат Ботагарин спросил, какого результата ожидал подсудимый от своих действий.

– Хотел помириться. У нас все в семье женились один раз и живут нормально, до развода ни у кого не доходило, – был ответ.

Гульмира плакала в суде, когда давала показания.

– У меня до этого было 3 сотрясения мозга, один раз мы попали с семьей в автокатастрофу, – рассказывала Гульмира. – Поэтому после его ударов у меня даже не было сил отвечать ему. Он все время задавал один и тот же вопрос: почему мы развелись? Я сейчас не имею к нему претензий. Хочу сохранить семью. Дочери каждый день спрашивают про папу. Чувства у меня еще остались к нему те, которые были лет 9 назад. Не знаю, почему дошло до такого. Он же нормально зарабатывал, у нас было совместное жилье.

Потерпевшая просила суд прекратить дело в связи с примирением сторон.

Суд идет.