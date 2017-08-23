﻿ Суд по незаконной продаже газа отложили из-за прокуроров

На фото: Директоров «Gold Steps» обвиняют в контрабанде газа.

Директоров газосетевой организации ТОО «Gold Steps» обвиняют в соучастии в незаконной контрабанде сжиженного газа в Афганистан. Дело передали в суд, но судья вернул дело, чтобы определили ущерб, нанесённый из-за контрабанды.

По материалам дела, генерального директора ТОО «Gold Steps» Берика Есенова обвиняют в том, что с ноября 2016 года по апрель 2017 года в сговоре с коммерческим директором Аманом Сыздыковым они разработали преступный план по перемещению социального сжиженного газа через таможенную границу. По версии следствия, при контрабанде они использовали поддельные документы и аферу проворачивали вместе с представителем ТОО «Gas Impex» и ТОО «R&G» Тулегеновым. С января по февраль 2017 года ТОО «Gas Impex» экспортировало в Афганистан сжиженный газ, произведенный «СНПС-Актобемунайгаз» с заявленной таможенной стоимостью около 57 тысяч долларов.

При этом АО «СНПС-Актобемунайгаз» с января 2016 года по март 2017 года не продавало сжиженный газ на внешний рынок и договорных отношений с ТОО «Gas Impex» не имело. Что касается причастности представителей ТОО «Gold steps», то следствие утверждает, что сжиженный газ вывезли с территории этого предприятия, хотя эта газосетевая организация не имела права продавать социальный газ за пределы Актюбин­ской области.

В итоге сжиженный газ вывозили и продавали в Афганистан. К примеру, 28-29 марта с подъездного пути ТОО «Gold Steps» на станции Жинишке поданы 6 цистерн сжиженного газа, которые в дальнейшем поданы на подъездной тупик ТОО «OR Positive Solution». Таможенная стоимость товара «сжиженный газ» составляет более 71 тысячи долларов.

На прошлой неделе по этому делу прошли предварительные слушания в суде. Прокурор предложила подсудимым процессуальное соглашение и наказание в виде условного срока. Однако суд не согласился с этим и постановил возвратить дело Актюбинской транспортной прокуратуре, чтобы составили новое соглашение. Причину возврата мотивировали тем, что не определен размер ущерба.

Подсудимых Есенова и Сыздыкова оставили в СИЗО и продлили их арест на один месяц.