﻿ После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело

После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело

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После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело

В Актобе завели уголовное дело после видеосюжета телеканала «Рика», где журналист употребляет слово «нацизм» после того, как чиновник отказался разъяснять тему для русскоязычной аудитории.

18 мая вышел сюжет телеканала «Рика» об акции, которая должна была привлечь внимание молодежи к памятникам. В конце видеосюжета старший инспектор областной государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Фархат Досмуратов отказывается отвечать журналисту телеканала на русском языке. Чиновник говорит, что ему не очень интересно объяснять тему для русскоговорящей аудитории. На это журналист ответила: «Получается ведь, что это у вас уже нацизм?».

После этого представители местных общественных объединений стали собирать подписи, чтобы в отношении телеканала возбудили дело. В ДВД сообщили: дело возбуждено по статье 174, части 1 «Разжигание социальной и межнациональной розни». Дело ведет Илекский отдел полиции, проводится психолого-филологическая экспертиза, которая должна изучить видеорепортаж «Рика». Экспертизу проводят в Шымкенте. В ДВД уточнили, что уголовное дело возбудили по факту.

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Все комментарии (53):
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фото пользователя Veles
Veles
Комментарий удален пользователем.
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24.08.2017, 16:40
фото пользователя Postulat
Postulat
Велес, учитывая, что в отношение журналиста возбудили уголовное дело за вопрос о нацизме, а у тебя в комменте уже утверждение о нацизме. Так, что скриншот с этим ответом я уже снял и направлю на сайт министру МВД и генеральному прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
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24.08.2017, 16:14
фото пользователя Veles
Veles
а теперь распечатай его и подотрись им

Нацизм — мировоззрение, ставящее во главу мира определенную нацию (расу или народ) и ратующее за использование репрессивных мер по отношению к остальной части человечества.

Чиновник говорит, что ему не очень интересно объяснять тему для русскоговорящей аудитории- а это и есть нацизм

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24.08.2017, 16:40
фото пользователя Postulat
Postulat
Второй скриншот пошел. 
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24.08.2017, 16:45
фото пользователя Митрич.
Митрич.
Постулат! Вот куда пошел ваш скриншот, вот вы тоже туда глубоко идите.
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24.08.2017, 16:55
фото пользователя Veles
Veles
smile твой чиновник  в суде включит заднюю и пойдет на примирение с журналистом.  Хоть обскриншоться.
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24.08.2017, 16:56
фото пользователя Малинка
Малинка
Как они примирятся,если не они инициаторы уголовного дела?
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24.08.2017, 16:58
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Сам же себе противоречишь. Чиновник ни словом не давал понять, что казахи во главе мира, и ни слова не упомянул о репрессиях (см.википедию) "к остальной части человечества". Сам додумал, сам обиделся, как говорится. А что комментарий удалил, очко жим-жим, да? lol
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24.08.2017, 16:57
фото пользователя Малинка
Малинка
Еще в мой сфинктер заглядывает)).
Ответить
24.08.2017, 17:00
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Veles Вы кстати не разбираясь сейчас также обвинили посредством СМИ обсуждаемого чиновника в нацизме, здесь ответственность за свои слова несете не только Вы, но и тот ресурс на котором позволяются такие вещи. Вопрос, почему Вы подчеркнули да здравствует самый не гуманный и не честный казахский суд? основываясь на предмете спора, статьи считаете, что есть русский суд или русские судьи и они более честные и гуманные? нет ли в Ваших высказываниях нетерпимости и составляющих того, в чем Вы пытаетесь, не выслушав результаты следствия и решения суда обвинить т.н называемый казахский суд?
Ответить
24.08.2017, 16:27
фото пользователя Postulat
Postulat
Велес, поздно уже удалять. Скриншот снят. 
Ответить
24.08.2017, 16:39
фото пользователя taxsist2
taxsist2
я тоже могу скрины скинуть если есть желание, вопрос остается открытым, надеюсь постулату ответят.
Ответить
24.08.2017, 16:43
фото пользователя Postulat
Postulat
Да по-любому всех кто писал под этим комментарием будут опрошены как свидетели.
Ответить
24.08.2017, 16:48
фото пользователя zhamanova
zhamanova
Почему сразу нацизм, вопрос журналиста не корректный, мягко говоря. Русскоговорящими могут быть и казахи
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24.08.2017, 08:23
фото пользователя Aleks
Aleks
Статья не понятная - на кого возбудили дело? на Телеканал, на журналиста, на инспектора? А так оба не корректно себя повели! 


"инспектор по охране историко-культурного наследия - не очень интересно объяснять тему для русскоговорящей аудитории" - тут есть о чем задуматься!
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24.08.2017, 09:30
фото пользователя Малинка
Малинка
Журналист,выходит специально подошла и во время уже разговора,захотела перевести на русский язык.Спрашивается.Для чего?
Она подходит к человеку,задает вопрос и человек имеет право отвечать на одном из двух языков.Тем более это была тема истории казахского народа (я лично не встречала русскоязычных,которые бы изучали или интересовались),обычно все кричат "а зачем нам","а нам некогда","у нас времени нет",ну и в таком духе.А это вдруг оскорбились,что он сказал,что это никому не интересно.Как будто на самом деле наооброт)).
Ляззат как журналист,должна была ходить с переводчиком, если не понимает или не может вывести в эфир с переводом.
Тем более Рика ТВ сделало заявление ,что Ляззат журналист русской редакции.
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24.08.2017, 10:08
фото пользователя my.imya
my.imya
"тема истории казахского народа (я лично не встречала русскоязычных,которые бы изучали или интересовались..." - вот зачем так говорить, это неправда! Например, книга О Сулейменова "Аз и Я", потрясающе интересная, для многих русскоговорящих, да и вообще вопросы истории всегда интересны, другое дело, что есть люди, которым вообще все безразлично, и история и своего, и другого народа тоже.
Вообще все эти темы надо обсуждать очень деликатно, тут нельзя в горячке обижать направо-налево
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24.08.2017, 11:36
фото пользователя Малинка
Малинка
Почему у нас позволяют так делать,подходить и шакалить человека когда он говорит на каз.языке?Тем более это журналист,который должен знать языки.
Ляззат конечно решила воспользоваться тем,что он госслужащий и обязан разговаривать на обеих языках.И в случае отказа,погасить его.
Мне бы лично было бы интересно,если бы Казахская редакция РИКА ТВ взяла бы интервью у депутата мажилиса Щегельского.Думаю проблемы с этим не будет.
Да и вообще с этого случая,можно к любому госслужащему подходить и просить его разговаривать на выбранном журналистом языке.



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24.08.2017, 10:18
фото пользователя Veles
Veles
зачем все переврала?
1 - он давал интервью журналисту, а не она влезла в его монолог.
2 -  " он сказал,что это никому не интересно" -  вместо истинной фразы "ему не очень интересно объяснять тему для русскоговорящей аудитории" - это совершено другой смысл.
3- Досмуратов, как чиновник, ОБЯЗАН предоставлять информацию на двух языка(даже на 3х, не веришь спроси у Елбасы).

P.s.  попытка оправдывать поступок Досмуратова  незнанием русского языка - приведет лишь к признанию его профнепригодным к занимаемой должности. И потянет за собой цепочку - например, кто принял на работу человека с недостаточным уровнем образования...
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24.08.2017, 11:17
фото пользователя Малинка
Малинка
1.Он давал интервью ей на государственном языке или ты не считаешь казахский государственным?

Журналист потребовала у него говорить на русском языке, тем самым показала что она, не признает интервью на государственном языке.

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24.08.2017, 14:57
фото пользователя Малинка
Малинка

2. "ему не очень интересно объяснять тему для русскоговорящей аудитории",Велес  ты где это перевел?Если сам не видел и не знаешь языка,то на свой лад не надо этот разговор перешивать.

Я лично видела,в тот же день,Досмуратов не говорил,что именно «русским не интересно»,он сказал,что «это никому не интересно».Он сказал по факту ведь.Я не думаю,что ты сам взахлеб изучаешь казахскую культуру.

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24.08.2017, 14:58
фото пользователя Малинка
Малинка

3. Досмуратов, как чиновник, ОБЯЗАН предоставлять информацию на двух языка(даже на 3х, не веришь спроси у Елбасы).

Статья 11. Язык ответов на обращения граждан
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке ИЛИ на языке обращения.

Где Досмуратов нарушил закон?Он ответил на ГОСУДАРСТВЕННОМ!

В законе не говорится, что надо только строго на языке обращения,там есть приставка ИЛИ.

Журналист сама нарушила закон,не признав государственного языка и назвав за то,что Досмуратов говорил на государственном языке его «нацистом»,да и еще в средствах СМИ,а это уже публичное заявление.

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24.08.2017, 14:58
фото пользователя Малинка
Малинка

Искали скандал,вот и нашли его.

незнанием русского языка - приведет лишь к признанию его профнепригодным к занимаемой должности.Тебе во сне приснилось,что он не знает русского языка?Где ты слышал,что он сказал,что он не знает русского языка?

Ты надеюсь в трезвом виде все это строчил)).

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24.08.2017, 14:59
фото пользователя Veles
Veles
А чего ты так свой сфинктер рвешь ради этого чиновника? родственник  небось?
Гнев национального самосознания лишил разума и навыков чтения? прими холодный душ и прочитай статью заново(медленно по слогам)
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24.08.2017, 15:51
фото пользователя Малинка
Малинка
Я смотрю на в каждом выпаде ко мне ,ложишь глаз на мой сфинктер)).
Он мне не родственник и она мне тоже не родственница.
Удовлетворен ответом?
И просьба Велес не ревновать меня к чиновникам,а то ты ко мне как к своей женщине обращаешься)).
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24.08.2017, 15:56
фото пользователя Keks1
Keks1
Где Досмуратов нарушил закон?Он ответил на ГОСУДАРСТВЕННОМ!
В законе не говорится, что надо только строго на языке обращения,там есть приставка ИЛИ.
Все-таки прочитала и увидела СОЮЗ или? можешь грамматику теперь почитать))))
А по сабжу, это не на выбор чиновника. Во-первых, это здравый смысл. Во-вторых, жизнь не ограничивается только законом о языках. Есть еще Закон о доступе к информации. И там тоже есть статья 11. Пункт 12:
Ответ на письменный запрос предоставляется по выбору пользователя информации в бумажной и (или) электронной формах на языке обращения.Ответ на устный запрос предоставляется в устной форме на языке обращения.
Пруф: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39415981#pos=181;-207
Ссылку на 7 статью Конституции РК скинуть?
Ну, а понятие "нацизм" - это, в какой-то мере сокращенное понятие "национализм". Сама поищи определение этому термину.
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24.08.2017, 15:38
фото пользователя Малинка
Малинка
Так это было не интервью,а запрос?)))

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24.08.2017, 16:01
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Национализм и нацизм в какой то мере? хмм спорно, нацистом обозвать или национал патриотом или националистом). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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24.08.2017, 16:16
фото пользователя Postulat
Postulat
Журналист обращается к чиновнику на казахском языке и он отвечает ей на казахском языке. Нарушении нет.
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24.08.2017, 16:33
фото пользователя Keks1
Keks1
Да и вообще с этого случая,можно к любому госслужащему подходить и просить его разговаривать на выбранном журналистом языке. 

И не только журналисту. Любой человек имеет право получить ответ от госслужащего на языке обращения. Есть статья 11 закона о языках. 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008034#pos=104;-207
Ну, а то, что "инспектор по охране историко-культурного наследия" от русскоязычной аудитории с таким презрением высказался о той самой аудитории - символично. Пусть в суде расскажет, что и кому ему интересно рассказывать, а что нет.
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24.08.2017, 11:23
фото пользователя USSR
USSR
Keks1 - "Любой человек имеет право получить ответ от госслужащего на языке обращения." Именно так и никак не иначе.
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24.08.2017, 12:01
фото пользователя Aoifes
Aoifes
+ Ответы принято давать на языке обращения. Это требования как закона, так и этикета. Приставка "или" в данном контексте не подразумевает опцию.
Ответить
24.08.2017, 16:08
фото пользователя Postulat
Postulat
Обращение журналиста было на казахском языке и ответ чиновника а него был на казахском языке, так что никакого нарушения Закона о языках нет. 
Ответить
24.08.2017, 16:27
фото пользователя Митрич.
Митрич.
Малинка, я Вас понимаю в Вашем оправдании госслужащего и никоим образом не осуждаю (Вам просто этот взгляд ближе), но если по-честному, уверен, что все поняли позицию госслужащего, а многие даже ее разделяют, и поняли, что имела в виду журналистка, и поняли почему осуждению подверглась именно журналистка, а не госслужащий, когда вопрос осуждения здесь спорный, но спорный для меньшинства.
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24.08.2017, 12:26
фото пользователя Малинка
Малинка
Митрич,просто зачем это все катализировать.Люди защищают не чиновника,а язык свой.
Такого же нет,что люди в магазинах,в больницах не поняв ничего холодные-голодные вернулись домой.Казахи автоматом,если видят,что человек русский или др.нац.переходят на русский,чтобы понятно было.Между собой естественно общаются на казахском.Уже прошло то время когда обзывались мамбетами и барханами.
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24.08.2017, 16:52
фото пользователя Митрич.
Митрич.
Да все нормально, Малинка. Никаких вопросов. Посморел программу, там чиновник просто ушел от ответа на русском, так как знает его плохо, а сказать прямо не захотел (хотя, за это никто бы его не осудил). Я то думал там профессор сказал, у которого каждое слово имеет глубокий смысл. А тут... Одно печально, госслужащие такие, у которых слова быстрее мысли. И таких все больше.
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24.08.2017, 17:18
фото пользователя Малинка
Малинка
Ну Митрич ты видишь.Ему просто легче на казахском объяснить.Он и приготовился это делать.А журналисту и не интересна была сама тема и вроде как не за этим пришла.
Просто из за таких движений,все вокруг обиделись)).
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24.08.2017, 17:24
фото пользователя Pacific
Pacific
Журналист профессионал своего дела. 
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24.08.2017, 13:31
фото пользователя Legolas
Legolas
Женщина из ничего может сделать салатик, шляпку и скандал... Коко Шанель.

Оба не правы...
Мой вердикт был бы такой:
А закрыть обоих в одно помещение на сутки, глядишь один повысит свою культуру, другой подтянет язык...
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24.08.2017, 15:14
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Видео в студию, чтобы судить объективно, как только вопрос касается,что где-то кто-то на казахском выступал то скандал, обвинение в нацизме, надо посмотреть,как перевели, смысл его слов, далее уже делать выводы, а не рубить сгоряча. Вот также бы возмущались когда по СМИ видим, как наши казахи два слова на родном языке не могут связать, что-то бессвязно промычат пару слов, когда совещания проводят на государственном многие меньше выступают, информация меньше по обьему, вопросов из зала, болтологии меньше. На казахском по радио обязаловка, чтобы соблюдалось % информации на государственном, ночью под утро пжл с 2,3 до 5 все на казахском, Закон соблюден. Тема щекотливая, еще будут вопросы там и тут и будут терки соответственно, кому то выгодно такие пробросы делать, СМИ некоторым тоже подают под разным углом, можно приглаживать,призвать к диалогу,ан нет сразу ярлычок нацист,а это очень жестокое обвинение, знает ли журналист всю тяжесть этого слова.
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24.08.2017, 15:36
фото пользователя Aoifes
Aoifes
https://www.youtube.com/watch?v=mDUtv-9CI0M

13:15 : Лицо чиновника аж скривилось от презрения, как будто лимон откусил. )

Насколько я понимаю, его покоробило то, что журналистка-казашка задала вопрос именно по-русски, а не по-казахски.
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24.08.2017, 16:17
фото пользователя Postulat
Postulat
Аоифес, вопрос журналиста и ответ чиновника прозвучал на видео 13:45 минут. Вопрос журналиста о просьбе ответить на русском языке был на казахском языке и просьбы на русском языке не было, а также искривление лица чиновника на вопрос не наблюдается, так что прошу Вас не вводить людей в заблуждение.
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24.08.2017, 16:30
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Aoifes посмотрел видео, ситуация спорная, вопрос был задан на казахском языке, ответ прозвучал на языке обращения, журналист в лицо человеку бросила, что он нацист, сам журналист на шалаказахском разговаривает, не знаю чем ею двигало в тот момент, трудность перевести  для русскоязычной аудитории или действительно провокация для такой подачи, не знаю. Однако интервьюер и ведущий программы не показали до конца, подают в нужном им ракурсе мол, нацист и пусть поднимает свою культуру разговора так, по мне так ведущая программы с таким понимательно- пренебрежетельном стиле освещает. Насчет того, что русскоязычная аудитория его мало интересует вообще не услышал, в каком месте он так сказал? обвинение в нацизме это серьезно, здесь на ровном месте есть люди больше бросающиеся словами.
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24.08.2017, 17:12
фото пользователя Малинка
Малинка
Таксист,в интервью,была провокация со стороны журналиста.Это интервью само является провокацией и он не понял этого.
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24.08.2017, 17:14
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Для тех, кто уже забыл: в  прошлый раз с формулировкой "несоблюдение закона о языках" закрыли одну очень хорошую радиостанцию в нашем городе.

Дежавю прям какое-то)))
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24.08.2017, 15:42
фото пользователя Keks1
Keks1
Там с лицензией какая-то залипуха случилась, если я правильно помню. В то время закон о языках никто не соблюдал.
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24.08.2017, 15:46
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Лицензию же на основании чего-то отозвали)... а это "чего-то" как раз и был закон о языках. И таки да, большинство его не соблюдали, но тот же "Тандем" просто ночью гонял казахские песни нон-стопом, а днем  было обычное вещание!)
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24.08.2017, 15:56
фото пользователя merlok
merlok
Вот такой неблагодарный казахский народ, когда то пришли к русскому народу за помощью и покровительством, а сейчас плюетесь, типа никому это неинтересно.  
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24.08.2017, 17:06
фото пользователя Малинка
Малинка
Ужас)).
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24.08.2017, 17:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
merlokbully интересное высказывание конечно, что Вы имеете ввиду, что казахский народ неблагодарный, пришли к русскому народу за помощью когда-то, да и кто плюется,на русский народ. надеюсь Вы понимаете силу своих слов и их последствия.
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24.08.2017, 17:15
фото пользователя Малинка
Малинка
Просто смешно )).Особенно это "пришли к русскому народу".
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24.08.2017, 17:19
фото пользователя zhamanova
zhamanova
merlok, вы думаете что пишете, это уже оскорбление народа
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24.08.2017, 18:02
фото пользователя Vlad_2015
Vlad_2015
по словам президента Фархата уволить надо за нарушение закона.https://www.youtube.com/watch?v=j7qFUUOCmis
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24.08.2017, 17:10
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