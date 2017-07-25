﻿ Две тысячи человек слушали песни у костра на Саздинском

На фото: Послушать музыку в живом исполнении на берегу приезжали семьями. В пятницу и субботу концерт заканчивался далеко за полночь. || Фото автора

В Актобе прошёл фестиваль авторской песни, на него приехали гости даже из Китая и Болгарии. Аким области пообещал, что на следующий год устроят фестиваль гитарной музыки.

На берегу Саздинского водохранилища в минувшие выходные уже в 6-й раз прошел бардовский фестиваль «Степной аккорд 2017». На фестиваль приехали исполнители из Оренбурга, Кургана, Орска, Кувандыка, Москвы, Витебска, Уфы, Новотроицка, Астаны, Алматы, Уральска, Байконура, Шымкента. Палаточный городок быстро раскинулся на берегу водохранилища в пятницу вечером. Бывалые любители подобных фестивалей приезжали со своими чайниками, котелками и топорами. В центре поляны для удобства поставили сразу несколько электрических чайников, установили розетки для зарядки сотовых телефонов, подключили вай-фай. По традиции каждый год на фестивальной поляне устраивают тематическую фотоплощадку. Тема этого года – зал ожидания, атмосферу вокзала создали указатели «обменный пункт», «комната матери и ребенка», «парикмахерская», «касса». Рядом со сценой поставили чайхану с топчаном, на дастархане восточные сладости и народные наряды, их можно было надеть и фотографироваться. Кто приехал без палаток, могли спать прямо на топчане. Фестиваль окончательно обосновался на берегу Саздинского водохранилища. С прошлого года там забетонировали сцену, флагштоки. Много было зрителей пожилого возраста, для них пели песни советской эпохи.

– В этом году были даже гости из Болгарии и Китая, – рассказала организатор фестиваля Ольга Акчурина. – За 3 дня на фестивальной поляне побывали более 2 тысяч человек. Очень много в этом году было зрителей из районов. Приехали из Эмбы, Кандыагаша, Маржанбулака, Мартука, Шалкара. Многие семьи – постоянные наши зрители, запомнила их с прошлых лет. Каждый год после фестиваля мы выслушиваем мнения зрителей, если есть какие-то недостатки, стараемся их устранять. В общем, делаем работу над ошибками. Если людям не будет комфортно, то в следующий раз они просто не приедут.

На поляне готовили шашлыки актюбинские кафе, продавали мороженое, напитки и сладости. Основные события прошли в субботу вечером: открытие, концерт членов жюри, конкурсная программа и «малосольники» гостей. На фестиваль приехали аким области Бердыбек Сапарбаев, глава города Ильяс Испанов и секретарь облмаслихата Сания Калдыгулова.

– Этот фестиваль проводится в 6-й раз. Хорошая музыка и песня дают дополнительную энергию, хорошее настроение, – обратился к зрителям Бердыбек Сапарбаев. – Особенно для таких чиновников, как мы. Послушаем ваши песни и получим дополнительный заряд. Мы очень любим гитарную музыку, воспитаны в этом духе. 4 года назад в Усть-Каменогорске прошел фестиваль гитарной музыки «Пой, гитара». В следующем году надо обязательно у нас провести такой фестиваль, пригласить всех гитаристов республики. Чтобы молодежь знала цену живой музыки, а то у нас половина музыки – это фонограмма.

Сцена опустела около 2 часов ночи. Но на фестивальной поляне не спали до утра. Песни под гитару слушали в палатках, а особо активные отдыхающие до рассвета играли в волейбол. Не обошлось и без мелких происшествий: в центре поляны висело объявление, что распитие и продажа алкогольных напитков на территории фестиваля запрещены, но молодые люди откуда-то брали пиво. Около 2 часов ночи полицейские уличили продавцов из торговой сети в незаконной продаже алкоголя. Бутылки с пивом, оказывается, спрятали в морозильной камере, прикрыв мороженым. Полисмены изъяли из тайника больше ящика алкоголя. Сколько успели продать, неизвестно. А уже под утро стражам порядка пришлось разнимать нескольких пьяных молодых людей. Одного из них с перевязанной головой увели врачи скорой помощи. Для них фестиваль закончился объяснениями в полиции.

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