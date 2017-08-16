﻿ Щенок отдельно – родословная отдельно?

На фото: Породистой считается собака только с документом, то есть родословной.фото из архива "Д"

Купили щенка породистого по объявлению. Посмотрели его маму, папу видели на фото, но при желании готовы были показать его вживую. Документы у собак есть. Для щенка, сказали, если делать родословную, то стоить это будет около 100-150 тысяч тенге сверху. Мы брали собаку не для выставок, а для души, поэтому отказались. Но знакомая говорит, что нас обманули, собака непородистая. Для нас значения не имеет уже, мы щенка любим, в любом случае не отдадим его. Но хотелось бы знать, правда ли родословная стоит таких денег или нас обманули?

– И.

ОТВЕТ: – Вероятно, людей обманули. Получение документов не стоит таких денег, и они выдаются по другому принципу, – рассказала председатель актюбинского филиала союза кинологов Казахстана Надежда Бойко. – Собака считается породистой только при наличии подтверждающего документа, то есть родословной. В противном случае, даже если ваша собака по экстерьеру очень похожа на породистую, она не допускается на выставки и не участвует в племенном разведении. Дело в том, что неизвестно, кто в роду у такой собаки, возможно, ее предки по каким-то причинам не допускались к разведению или есть примесь.

Щенки получают документы только при плановой вязке двух породистых собак. Помимо родословной у родителей щенка должны быть высокие оценки экстерьера собаки на выставке, заключение о нормальной психике, о том, что она соответствует своей породе. Только такие собаки допускаются к племенному разведению.

Щенков осматривают эксперты кинологического клуба. Если щенки соответствуют своей породе, то их клеймят, выдается метрика. Если же у щенка неправильный окрас, прикус, другие отклонения от породы – это считается племенным браком. При племенном браке в Казахстане метрику не выдают, в России собаки получают документ с пометкой о браке и с запретом на разведение. Актировка щенка, когда он получает все документы и проходит осмотры, стоит всего 5 тысяч тенге. Позже щенячью метрику меняют на родословную, ее стоимость в зависимости от клуба. Но стоимость в среднем 15-25 тысячи тенге, а не 100-150 тысяч.

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