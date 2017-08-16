﻿ Мартучане подарили актюбинцам шоу

Мартучане подарили актюбинцам шоу

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Мартучане подарили актюбинцам шоу

В Актобе прошли дни Мартукского района. Мартучане привезли в город угощения и показали концерт.

На рынке «Табыс» прошла сельхозярмарка, свою продукцию привезли мартукские фермеры. Также мартучане провели благотворительную акцию для пострадавших от паводка. Неравнодушные актюбинцы привозили для нуждающихся бытовую технику: холодильники и стиральные машины. Артисты из района показали сказку для самых маленьких в парке им. Пушкина. А кульминацией дней Мартукского района в Актобе стал красочный гала-концерт в парке им. Первого президента 12 августа. Народные умельцы и центр технического творчества показали свои работы. Много зрителей было у выставки «Из жизни пограничников». Актюбинцам показали с каким оружием солдаты охраняют нашу границу. Представители этноцентров районного Дома дружбы накрыли столы с национальными угощениями. После того как аким обошел их, мартучане угощали простых актюбинцев. Блюда со столов расхватали за несколько минут. Мартукские силачи выступили с показательными выступлениями, а артисты на сцене устроили красочное шоу. В разгар концерта пошел дождь, но зрителей он не напугал. В заключение ведущие праздника напомнили актюбинцам, что они могут проголосовать за район, который, по их мнению, устроил самый настоящий праздник в Актобе. Итоги зрительского голосования подведут осенью.

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