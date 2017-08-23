﻿ Что готовит детям новый учебный год

На фото: Около 16 тысяч первоклассников в Актюбинской области скоро впервые переступят школьный порог. || Фото из архива «Д»

Какие классы с нового учебного года перейдут на пятидневку? Будут ли в школах выдавать учебники бесплатно? В какой форме детям идти в школу, накануне 1 сентября узнал «Диапазон».

2 сентября около 129 тысяч детей пойдут в 415 школ города и области. Из них 16 тысяч первоклассники, которые впервые переступят школьный порог.

Во многих школах еще заканчивают ремонт: обновляют кабинеты, актовые и спортивные залы, меняют систему отопления и обустраивают территорию. Об этом рассказала главный педагог области Сауле Умербекова [на фото].

– Капитальный ремонт за счет средств областного бюджета сделали в 18 школах города, в 39 школах проводится текущий ремонт. К 1 сентября школы будут готовы, – сообщила она.

Одна из обновленных школ находится в поселке Ясном. На прошлой неделе ее посетила руководитель управления образования. Актюбинская средняя школа обучает детей на двух языках, школа 72-го года постройки. Последний раз капитальный ремонт в ней проводили пять лет назад. Тогда средства выделили на канализацию, отопление и водоснабжение. В этом году в школе полностью поменяли систему отопления, перестелили полы. В школе есть питьевые фонтанчики, оборудована система видеонаблюдения, во дворе березовые аллеи.

В Ясном есть еще одна школа №41, там тоже провели ремонт. Здание нетиповое, для детей строят новую школу. Сдать ее планируют весной следующего года. В здании старой школы откроют детский сад.

– В школе 600 учеников, она трехсменная, – рассказывает директор Айжан Оразалина. – В новую школу детей переведут в 2018 году. На обновление системы отопления по госпрограмме нам выделили 3 миллиона 355 тысяч тенге. Работы уже завершаются, школа готова к учебному году.

– За ходом ремонтных работ в школах ведется постоянный контроль, – говорит Сауле Умербекова.

Вместе с другими специалистами она посетила на днях школы Мартукского, Каргалинского и Хромтау­ского районов.

В школах области в этом году будут раздавать бесплатные учебники. Как заверила руководитель облУО, ими обеспечат учеников всех классов без исключения. На приобретение учебников из бюджета выделили 1 миллиард 200 миллионов тенге.

– Учебники покупать родители не будут, их выдадут в школах бесплатно. 76% учебников уже загрузили и отправили в нашу область. Часть из них уже доставлена. Оснащение учебниками будет стопроцентным, – заверила Сауле Умербекова. – Еще одно новшество – с 1 сентября ученики 1 и 2 классов будут учиться по пятидневной системе, а 5-7 классы переходят на новую программу.

Что касается школьной формы, по словам руководителя облУО, ее образцы есть во всех школах области. Родители могут заказать форму или купить форму того образца, который утвердили в школе. Где ее заказать и купить, родители решают сами, школа не имеет права обязывать приобретать ее в конкретном ателье или торговой точке.

Журналист «Диапазона» поинтересовалась, как школы обеспечены кадрами. Выяснилось, 80 мест остаются вакантными. Учителей надеются набрать в ближайшее время. По словам Сауле Умербековой, в школах Актобе не хватает учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы. В районах недостает учителей физики, химии и математики.

9,6 млрд тенге составили инвестиции в основной капитал в сфере образования в 2016 году

6 школ на 2420 мест и 4 детских сада на 1190 мест ввели в области в прошлом году. Новые школы построили в Алгинском, Каргалинском, Мартукском районах и в Актобе, детские сады – в Шалкарском районе и в Актобе.