﻿ Путин подписал протокол о получении базы в Сирии на 49 лет

Путин подписал протокол о получении базы в Сирии на 49 лет

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Путин подписал протокол о получении базы в Сирии на 49 лет

Российские военные получат землю под аэродром Хмеймим на 49 лет в безвозмездное пользование.

Федеральный закон о ратификации протокола к соглашению между Россией и Сирией, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Документ был принят Государственной думой 14 июля и одобрен Советом Федерации неделю назад, сообщает РБК.

В соответствии с протоколом, который был подписан в январе 2017 года в Дамаске, правительство Сирийской Арабской Республики передает России в безвозмездное пользование на время действия соглашения и протокола земельный участок местности аэродрома Хмеймим и недвижимость на его территории. При этом Москва получает право решать юридические вопросы в местах размещения своей авиагруппы и в отношении ее личного состава и членов семей военных и гражданского персонала.

В документе определены «иммунитеты и привилегии», а также «порядок сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях».

Согласно протоколу, соглашение будет действовать 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если стороны не уведомят о намерении прекратить его менее чем за один год до истечения очередного периода. В самом соглашении, которое было заключено между Россией и Сирией 26 августа 2015 года, изначально было указано, что оно заключается на «бессрочный период».

Россия использует авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия с августа 2015 года. Именно на ней базируется российская авиационная группа, которая наносит удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в Казахстане).

Как заявил в середине июля выступавший в Государственной думе заместитель министра обороны Николай Панков, ежегодные расходы на содержание сирийской авиабазы составляют около 20 млн руб. По его словам, эти деньги предусмотрены в бюджете военного ведомства.

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