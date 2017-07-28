﻿ Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни

Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни

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Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни

Такое заявление он сделал после того, как власти Израиля демонтировали металлоискатели и камеры видеонаблюдения, установленные на территории мечети.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности оставить свой пост и отправиться в Иерусалим, чтобы охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в качестве добровольца. Об этом чеченский лидер написал в Telegram в четверг, 27 июля, передает Lenta.ru.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», - отметил он.

Такое заявление он сделал после того, как власти Израиля демонтировали металлоискатели и камеры видеонаблюдения, установленные на территории мечети и якобы мешавшие последователям ислама посещать культовое сооружение.

Кадыров указал на недопустимость того, чтобы противостояние с международным терроризмом становилось «инструментом политической борьбы, направленным против мусульманского населения». Чтобы исключить конфликтные ситуации вокруг исламской святыни в будущем, права на нее необходимо передать Иордании, считает глава ЧР.

Рамки и система видеонаблюдения были установлены израильскими властями, а затем демонтированы решением кабинета министров по требованию руководства мечети.

Меры безопасности были введены властями Израиля после убийства 14 июля двух израильских полицейских тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы. Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка, за последние два дня в них погибли четыре палестинца, сотни получили ранения.

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