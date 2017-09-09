﻿ Автомобиль взорвался в центре Киева

В машине находились мужчина, женщина и ребенок.

Взрыв прогремел у Бессарабского рынка в Киеве. В машине находились мужчина, женщина и ребенок, передает Вести.ru.

В инциденте погиб участник чеченских войн в составе батальона имени Джохара Дудаева Тимур Махаури. Он воевал также на стороне Киева против ополченцев Донбасса и жил в украинской столице.

Портал "Страна" цитирует очевидцев произошедшего.

"Возгорание было несильное, и хватило всего одного огнетушителя. Скорая и пожарные приехали уже через пять минут. Я видел мужчину, который нес на руках окровавленного ребенка", - рассказал водитель Алексей.

За жизнь пассажиров взорвавшейся машины борются медики.

"По словам директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, взрыв был неслучайным - хотели убить именно Махаури", - пишут СМИ.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом").