﻿﻿ Мужчина убил сожительницу сковородой, отмечая годовщину революции

От полученных травм женщина скончалась на месте, а полицейские узнали о её убийстве только на третий день, пишет life.ru.

Трагедия произошла в станице Староминской, на севере Краснодарского края, в годовщину революции. 46-летний местный житель и его 59-летняя сожительница весь день отмечали знаменательную дату, распивая спиртные напитки.

Ближе к вечеру на телефон женщины начали поступать сообщения с неизвестных номеров. Пытаясь выяснить имя отправителя, ревнивец затеял ссору.

Через некоторое время ситуация накалилась настолько, что мужчина выхватил металлическую сковородку и нанёс множественные удары по голове сожительницы.

Преступник не стал сообщать о произошедшем ни в тот же день, ни на следующий. А уже 9 ноября, когда к ним в гости пришёл один из родственников и обнаружил труп по центру комнаты, об убийстве узнали полицейские.