﻿﻿ Макаревич матом послал поклонников

Пользователи Сети обсуждают публикацию лидера группы "Машины времени" Андрея Макаревича.

На своей странице в Facebook музыкант в грубой форме попросил неравнодушных к коллективу людей не беспокоить его.

- Представьте себе, что жила много лет семья - и вдруг разбегается. Да они сами себе не всегда могут объяснить, что пошло не так. А тут их вызывают на суд общественности и кричат: "Признавайтесь, это вы из-за Крыма?". Ну правда, смешно. И если вы к нам хорошо относитесь - ради Бога, ***, - пишет Макаревич.

Ранее СМИ узнали, что группу покинул клавишник Андрей Державин. Как сообщает НСН, решение было принято в связи с позицией музыканта по поводу Крыма.