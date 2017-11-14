﻿﻿ Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки

Личность девушки и все обстоятельства гибели уточняются, пишет Лайф.
На юго-востоке Московской области в районе Коломны из Москвы-реки выловили тело девушки со связанными ногами.
Об этом сообщили в правоохранительных органах. Погибшей на вид около 20 лет, на ней чёрные брюки и толстовка зелёного цвета.
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