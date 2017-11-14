﻿﻿ В Омске предложили завозить мужчин из Казахстана для повышения рождаемости

44-летний кандидат на пост главы Омска Дмитрий Перевальский обеспокоен демографической ситуацией, передает "Омск Медиа".

Он считает, что все местные мужчины ездят на вахту, сидят в тюрьме или просто пьют.

- Женщин в Омске и так значительно больше в абсолютных показателях, и в этом плане их желание завести семью наталкивается на непреодолимую преграду: одни мужчины находятся в местах лишения свободы, другие работают вахтовым методом, другие являются алкоголиками, тунеядцами, наркоманами, – цитирует издание программу Перевальского.

Демографическую проблему Дмитрий Перевальский намерен решить весьма оригинально. Он хочет завезти мужчин из Северного Казахстана – там, по его данным, полно мужчин, которые хотят в Омск, только их не зовут.

- Городские чиновники должны проводить курсы, устраивать молодежные лагеря и дискотеки, на которых молодых омичек будут представлять казахстанцам, – заявил Перевальский в интервью одному из местных СМИ.

Издание напоминает, что на пост мэра претендует 37 человек, Перевальский не входит в число главных фаворитов.