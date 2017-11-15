﻿﻿ Атамбаев снова раскритиковал ЕАЭС

Атамбаев вновь раскритиковал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе. Досталось и ЕАЭС, передает Sputnik Кыргызстан.

- Кыргызстану устроили блокаду за требование уважать законы и не вмешиваться во внутренние дела. Если все зависит не от соглашений, а от капризов некоторых президентов, сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным экономическим блоком? Меня поражает полное равнодушие руководителей стран союза и главы ЕЭК Тиграна Саргсяна, который должен в колокола бить. Им абсолютно наплевать, – заявил Атамбаев.

По его словам, репутации Евразийского экономического союза нанесен ущерб.

- Кто захочет вступить туда, где все, что на бумажке, не действует…, - добавил он.

Атамбаев напомнил, что в 2014 году "по прихоти президента другой страны нам просто отключили газ" (три года назад Узбекистан прекратил подачу газа в Ошскую область Кыргызстана из-за окончания срока действия контракта).

- Тогда многие предлагали поклониться в ножки престарелому диктатору… А в свое время голова Аскара Акаева была лучшим барабаном для Ельцина, - сказал президент.

Однако, несмотря на недовольство сложившейся ситуацией, Атамбаев заметил, что считает вступление в ЕАЭС правильным решением. Страна должна оставаться в объединении, говорит он.

- Я ежедневно читаю СМИ России и Казахстана, они пишут, что Атамбаев хочет развалить ЕАЭС. Это полный бред. Кыргызстан не собирался и не собирается выходить из союза, - сказал президент.

Проблемы на кыргызско-казахстанской границе начались 10 октября. По заявлению властей Казахстана, это стало следствием борьбы с "серым" импортом.l