﻿ ​Пенсии казахстанцам будут начислять по-новому

​Пенсии казахстанцам будут начислять по-новому

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​Пенсии казахстанцам будут начислять по-новому

В пенсионной системе Казахстана планируются преобразования.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о предстоящих изменениях в пенсионной системе, передает dixinews.kz.

По словам Жакуповой, начиная со следующего года, при начислении пенсий будут учитываться стаж участия в пенсионной системе, а также трудовой стаж за период до 1998 года.

Таким образом, у лиц имеющих более 33-х лет трудового стажа, размер базовой пенсии увеличится в 2 раза. На сегодняшний день базовая пенсия составляет 12 000 тенге, после преобразований данная группа пенсионеров будет получать 28 000 тенге, помимо солидарной и накопительной пенсии.

Вступление в силу нововведений ожидается с 1 июля 2018 года.

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