﻿ В активах Нацфонда зафиксировали убыток в 784 миллиарда тенге

В активах Нацфонда зафиксировали убыток в 784 миллиарда тенге

Автор:
В активах Нацфонда зафиксировали убыток в 784 миллиарда тенге

За полгода инвестиционный доход Нацфонда РК составил 2,4 миллиарда долларов.

За первый квартал 2017 года инвестиционный доход составил 1,3 миллиарда долларов США. За полгода данный показатель составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

При этом отмечается, что в активах Нацфонда зафиксирован убыток на сумму 784 миллиарда тенге.

"Указанный в публикации инвестиционный убыток в размере 784 миллиарда тенге является нереализованными убытком за первый квартал 2017 года в результате переоценки валютных активов фонда в тенге. Укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США с 333.29 (по состоянию на 31.12.2016 года) до 314.79 (по состоянию на 31.03.2017 года) способствовало возникновению отрицательной курсовой разницы при расчете совокупного дохода (убытка), образовавшегося из-за изменения стоимости валютных активов фонда выраженной в тенге за отчетный период", - сообщили в пресс-службе.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.07.2017, 10:05
  
Объем пенсионных активов в РК превысил 7 триллионов тенге
19.06.2017, 12:46
  
Акишев проверит активы казахстанских банков
27.01.2017, 11:11
  
За рубежом заморожено 56 млн долларов казахстанских активов 2
09.11.2016, 15:08
  
Мажилис РК одобрил бюджет страны на ближайшие 3 года 2
09.11.2016, 12:04
  
​Более 24 млрд тенге выделено Актюбинской области из Нацфонда 7
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Автомобили Тохтара Тулешова выставили на аукцион 1
Налог на Google и Aliexpress могут ввести в Казахстане 3
​Пенсии казахстанцам будут начислять по-новому
В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины 4
Курс доллара составил 334 тенге
​Стало известно, сколько зарабатывают имамы в Казахстане 2
Как специалисты высчитывают среднюю зарплату казахстанцев 2
В Актюбинской области реальная зарплата растет, а в Казахстане падает
Девальвации не будет - мажилисмен 6
​Актюбинская область вошла в список регионов, больше всех пополняющих бюджет Казахстана