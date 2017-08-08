﻿ В активах Нацфонда зафиксировали убыток в 784 миллиарда тенге

За полгода инвестиционный доход Нацфонда РК составил 2,4 миллиарда долларов.

За первый квартал 2017 года инвестиционный доход составил 1,3 миллиарда долларов США. За полгода данный показатель составил 2,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

При этом отмечается, что в активах Нацфонда зафиксирован убыток на сумму 784 миллиарда тенге.

"Указанный в публикации инвестиционный убыток в размере 784 миллиарда тенге является нереализованными убытком за первый квартал 2017 года в результате переоценки валютных активов фонда в тенге. Укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США с 333.29 (по состоянию на 31.12.2016 года) до 314.79 (по состоянию на 31.03.2017 года) способствовало возникновению отрицательной курсовой разницы при расчете совокупного дохода (убытка), образовавшегося из-за изменения стоимости валютных активов фонда выраженной в тенге за отчетный период", - сообщили в пресс-службе.