﻿ За загрязнение атмосферы заплатят строители Мангистау около двух миллионов тенге

Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области принял решение оштрафовать строительную компанию за превышение норм по выбросам в атмосферу, передает Today.kz
Как выяснилось, фирма работала без разрешения на выбросы в окружающую среду в течение четырех месяцев. По подсчетам специалистов департамента экологии по Мангистауской области,ущерб составил 1 897 457 тенге.
"Суд установил, что ТОО с 18 августа по 19 декабря 2014 года осуществляло строительство без соответствующего разрешения на эмиссии в окружающую среду, что привело к сверхнормативным выбросам в атмосферу. Данное обстоятельство было установлено по результатам проверки, проведенной Департаментом экологии по Мангистауской области", - сообщили в пресс-службе суда.
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