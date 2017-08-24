﻿ В Кыргызстане госсорганы разделили 41 миллион долларов помощи от Казахстана

На IV экономическом форуме "Иссык-Куль 2017" был подписан детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызстану.

41 миллион долларов, полученных в качестве помощи от Казахстана, распределены между 11 госорганами Кыргызстана. Детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызстану подписан заместителем министра экономики КР Алмазом Сазбаковым и вице-министром финансов РК Канатом Баедиловым на IV экономическом форуме "Иссык-Куль 2017", передает Today.kz со ссылкой на сайт Минэкономики Кыргызстана.

"Первый транш технической помощи на сумму 41 038 096 доллара США предназначен для следующих органов: государственная таможенная служба при ПКР – 3 286 800 долларов; департамент профилактики заболевания и госсанэпидемнадзора министерства здравоохранения КР – 5 199 463 доллара; департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники министерства здравоохранения КР – 1 863 523 доллара; государственное агентство связи при ГКИТС КР – 553 000 долларов; агентство противопожарной службы при МЧС – 749 621 доллар; центр стандартизации и метрологии при МЭ КР – 4 622 486 долларов; министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР – 6 166 281,7 доллара; государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности –15 833 718,3 доллара; ГП "НК "Кыргызтемиржолу" – 577 840 долларов; департамент драгоценных металлов минфина КР – 486 663 доллара; ГП "Центр единого окна" при МЭ КР – 1 698 700 долларов", - говорится на сайте.

26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге были подписаны соглашение между Кыргызстаном и Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протоколы между правительствами двух стран о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о техническом содействии. Согласно этому соглашению Казахстан будет оказывать помощь поэтапно. В дальнейшем помощь будут предоставлять в зависимости от согласованных схем.

Напомним, Казахстан выделил Кыргызстану 41 миллион долларов на модернизацию таможенной, ветеринарной, фитосанитарной и карантинной служб. Выделенные деньги являются лишь первым траншем.

Всего в рамках соглашения о развитии экономического сотрудничества Казахстан выделит 100 миллионов долларов.