﻿﻿ На 3,1% снизились доходы актюбинцев

Несмотря на номинальный рост доходов казахстанцев (80,2 тысячи тенге на человека - на 5,2% больше, чем годом ранее), покупательская способность падает второй год подряд, передает "Диапазон" со ссылкой на energyprom.kz.

По итогам II квартала покупательская способность сократилась на 2,1%.

В Актюбинской области доходы на душу населения составили 69,1 тыс.тг (снизились на 3,1%).

Самый высокий уровень доходов в Атырауской области (137,8 тыс. тг, с учетом инфляции - минус 12,2% за год) и Астане (129,1 тыс. тг, снижение покупательской способности на 10,3%).

Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины составила 0,2%.

С доходами ниже прожиточного минимума - 2,7%.

Согласно обследованию 12 тысяч домашних хозяйств страны в марте этого года, 3,8% респондентов указали, что их доходов им не хватает даже на питание.

Еще 9,6% считают, что только на питание и хватает, и еще 31,4% думают, что доходов хватает на питание и одежду, но не на товары длительного потребления (например, бытовую технику и т.д.).

35,2% оценили свои доходы как достаточные, чтобы купить все, что необходимо.



