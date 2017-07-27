﻿ Рейс Стамбул-Актау задержали из-за столкновения казахстанского и турецкого самолетов

Самолет казахстанской компании Scat получил повреждения из-за столкновения с другим воздушным судном в аэропорту Стамбула, передает РИА Новости.
По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка.
«В это же время самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера», - отмечает издание.
Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом судне.
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