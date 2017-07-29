﻿ Автомобиль сгорел дотла в результате взрыва газового баллона в Алматы

Автомобиль сгорел дотла в результате взрыва газового баллона в Алматы

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Автомобиль сгорел дотла в результате взрыва газового баллона в Алматы

Автомобиль, следовавший по горной дороге на Шымбулак, сгорел дотла в результате взрыва газового баллона, передаетМИА «Казинформ».

В результате взрыва автомобиль загорелся. В пресс-службе ДЧС подтвердили информацию.

«В 10:27 часов на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении автомобиля по адресу: Медеуский район, улица Горная, выше Медеу, не доезжая Шымбулака. Пожарные расчеты к месту вызова прибыли в 10:46 часов. Как выяснилось, произошёл взрыв газового баллона с последующим горением автомашины марки «Тойота Хайлюкс» (пикап). Пожар локализован в 10:51 часов и ликвидирован в 11:00 часов»,- сообщили в ДЧС Алматы.

По данным пожарных, площадь возгорания составила 6 кв.м. С ожогами водитель автомашины госпитализирован в одну из больниц города.

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