﻿ В Кокшетау студентам вынесли приговор за убйство чемпиона мира по пауэрлифтингу

В Кокшетау студентам вынесли приговор за убйство чемпиона мира по пауэрлифтингу

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В Кокшетау студентам вынесли приговор за убйство чемпиона мира по пауэрлифтингу

В Кокшетау оглашен приговор студентам, подозреваемым в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Акмолинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

По версии следствия, в Кокшетау четверо учащихся многопрофильного колледжа отдыхали 13 марта в кафе "Золотой Телец" до двух часов ночи. Потом они вышли из питейного заведения и отправились пешком домой. По дороге они повстречали двух незнакомых людей: 37-летнего Олега Бойко и 25-летнего Евгения Галузинского, которые уступили им дорогу.

Однако молодые люди в состоянии алкогольного опьянения начали их провоцировать, вступили в словесную перепалку и затеяли драку. Один из подозреваемых нанес перочинным ножом несколько ударов Галузинскому. Позже Галузинский, чемпион мира по пауэрлифтингу среди юношей, скончался в карете скорой помощи от кровопотери.
Вердиктом присяжных заседателей трое из подозреваемых парней были признаны виновными. Четвертого — несовершеннолетнего 17-летнего парня — присяжные оправдали, поскольку, как они посчитали, он пытался разнять дерущихся.

Судья на основании решения присяжных приговорил главного фигуранта (нанесшего удары ножом) — 18-летнего Мурата Доспаева — за совершения убийства к 15 годам лишения свободы в исправительном учреждении максимальной безопасности. Еще двое — 20-летний Максим Черноусов и 18-летниц Дастан Ашкен — осуждены по статье "Хулиганство" к двум годам колонии.

Черноусов взят под стражу в зале суда. Осужденные выплатят потерпевшей стороне в общей сумме 2,6 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда.

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