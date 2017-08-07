﻿ Бишимбаеву продлили арест до 10 сентября

Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

Срок ареста бывшему министру национальной экономики РК Куандыку Бишимбаеву продлили до 10 сентября. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

"Районный суд №2 алматинского района продлил подозреваемому Бишимбаеву срок содержания под стражей до 10 сентября 2017 года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра нацэкономики в конце декабря 2017 года. После чего он был задержан по подозрению во взяточничестве. Как стало известно, ему вменяют хищение миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылординской области. Адвокат подозреваемого сделал заявление для СМИ, и рассказал, какое имущество принадлежит семье его подзащитного.