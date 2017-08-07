﻿ Администратор ресторана испортил свадьбу 20 молодоженам Астаны

Как сообщили в ДВД Астаны, расследование в отношении 31 летнего мужчины проводится по факту мошенничества.

«Задержан 31-летний администратор банкетного зала. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В УВД Алматинского района обратились 20 горожан. Сумма ущерба оценивается в 15 млн тенге», - подтвердила официальный представитель ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

Ранее житель Астаны Кали Аубакиров‎ на своей странице в Facebook cообщил, что его обманул администратор ресторана, где мужчина планировал провести свадьбу.

«13 мая 2017 года я внес первоначальный взнос и получил квитанцию с печатью и штампом «Оплачено». На следующий день мне позвонил Сабит и предложил участвовать в акции от владельцев ресторана заключающейся во внесении 100% оплаты за мероприятие и получение скидки 1000 тенге с человека. И вот, 15 мая 2017 года я внес всю оставшуюся сумму», - написал жених на странице в Facebook.

Позже выяснилось, что деньги администратор Сабит в кассу заведения не внес.

«Директор ресторана разговаривала с явным нежеланием, строя диалог с обвинительный уклоном, укоряя меня в доверии и полной оплате суммы за проведение мероприятия. Своей вины в том, что администратор ее ресторана, проработавший около 2 лет, имевший свободный доступ к печати ТОО, приходно-кассовым ордерами и принимавший денежные средства от клиентов, а впоследствии обманувший меня и многих других людей - она не признавала!» - возмущается Кали.

Директор ресторана не согласилась с требованиями вернуть деньги или провести мероприятие. В результате Кали Аубакиров был вынужден отказаться от проведения долгожданного мероприятия.