﻿ Мошенники украли у алматинки 14 тыс. долларов с пустой банковской карты

Мошенники украли у алматинки 14 тыс. долларов с пустой банковской карты

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Мошенники украли у алматинки 14 тыс. долларов с пустой банковской карты

В Алматы активизировались банковские мошенники. Интернет-аферисты опустошают счета за секунды. Причём, всю необходимую для махинаций информацию злоумышленникам предоставляют сами жертвы, сообщает телеканал "КТК".

Когда алматинка Ольга Кирьянова решила продать свой дом, потенциальные покупатели не заставили себя ждать. Люди позвонили и сказали, что находятся в Петропавловске, поэтому лично осмотреть жильё не могут. Зато могут внести залог, чтобы недвижимость досталась именно им. Для перевода денег попросили открыть банковскую карту. Женщина так и поступила. Номер счёта, пин-код и другие личные данные сообщила доброжелательному голосу в телефоне.

Сумма залога была три миллиона тенге, но когда Ольга проверила карту, то на ней оказалось 14 тысяч долларов. Покупательница расплакалась в трубку и сказала, что деньги выслала по ошибке и попросила их вернуть. Но возвращать ничего не пришлось. Неожиданно доверчивой женщине пришло уведомление, что с её карты сняли депозит. Те самые 14 тысяч долларов, которые якобы выслали покупатели.

Выяснилось, что мошенники перевели накопления с депозитного долларового счета на новую карту. Создалась иллюзия, что деньги действительно пришли. В банке такие махинации называют фишингом.

Клиент все сделал своими руками, говорят сотрудники банка. Специалисты теперь проводят служебное расследование.

Полицейские уже расследуют этот случай. В ДВД просят граждан быть внимательнее и ни при каких условиях не сообщать посторонним свои личные данные.

Что примечательно, мошенникам удалось узнать об Ольге Кирьяновой почти всё, а вот она о них не знает ничего. Есть только три номера, с которых постоянно звонили преступники. Сейчас ни один не отвечает.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
за хорошее вознаграждение их найдут,даже сами милиционеры с угро будут заинтересованны
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08.08.2017, 20:59
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