﻿ В Атырау сельский аким взял взятку навозом

В Атырау сельский аким взял взятку навозом

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В Атырау сельский аким взял взятку навозом

В Атырау осудили акима сельского округа за получение коровьего навоза, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на областной суд.

Как установлено в суде, житель Атырау обратился к акиму Аксайского сельского округа Д.Доскалиеву для подписания разрешающих документов на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай. Однако аким, узнав, что тот являет индивидуальным предпринимателем и занимается продажей и доставкой органического удобрения от скота потребовал у него 300 мешков навоза. И только после выполненной услуги обещал проставить подпись на документе.

«Предприниматель выполнил условия, предложенные поселковым акимом. Но, возникла необходимость получения еще дополнительной документации от акима. За что последний потребовал 50 мешков навоза. Таким образом, общая сумма взятки выраженной в виде навоза составило 206 750 тенге.

В ходе рассмотрения дела между прокурором города и подсудимым и его защитником было заключено процессуальное соглашение о признании вины», - сообщили в суде.

Приговором суда Атырау Доскалиев осужден к штрафу в сумме 6 202 500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем.

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