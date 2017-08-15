﻿ Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут

Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут

Автор:
Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут

Умбеталиева до сих пор разыскивает полиция.

После совершения преступления Умбеталиев М.И. скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Об этом сообщил Zakon.kz Алмас Садубаев директор департамента государственного языка и информации МВД РК.

"В настоящее время органами уголовного преследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление его местонахождения. Умбеталиев официально не был допрошен и не давал никаких показаний", - сообщил он.

Уголовное дело находится в производстве специального прокурора прокуратуры Жамбылской области.

Законодательством установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению.

Напомним, инцидент произошел 10 августа ночью около ресторана "Арай-Плаза". В ходе ссоры после совместного распития спиртного Умбеталиев ранил ножом коллегу и бывшего полицейского. По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.08.2017, 16:14
  
Полицейские оцепили целый район из-за коробки с котятами
13.08.2017, 12:13
  
За 10 дней 300 несовершеннолетних в Актюбинской области нарушили закон
11.08.2017, 20:02
  
Уволены участники пьяной драки с поножовщиной и заместители начальника ДВД Жамбылской области
11.08.2017, 19:59
  
​Полицейский из Актобе стал лучшим полиглотом области
09.08.2017, 16:40
  
Полиция извалялась в нефти и черной икре - главный полицейский области устроил нагоняй подчинённым 6
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
наша милиция нас бережет, сперва посадит потом стережет(с), сколько в полиции служит преступников, от низа до верха прогнило получается если с завидной периодичностью печатают новости об их делах. То в Заводском была статья о рукоприкладстве между полисменами, потом изнасилование началнльником подчиненной, это не считая новостей других об изнасиловании несовершеннолетней, убийстве в Атырау полисменами и т.д Самая большая в мире среди стран количество полицейских, для чего для кого, кого охраняют? руководящий чин полиции хладнокровно режет других https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uchastniki-ponojovschinyi-uvolenyi-zamestiteli-nachalnika-324150/
Ответить
15.08.2017, 17:22
Последние новости раздела
Полицейские оцепили целый район из-за коробки с котятами
Обвиняемые в хищениях по делу Жампозова начали возмещать ущерб
В Караганде загорелся микроавтобус с пассажирами
В Атырау сельский аким взял взятку навозом
Стали известны подробности стрельбы на казахстанско-кыргызской границе 6
Трехмесячный ребенок задохнулся в коляске
Чиновника в Атырауской области осудили за взятку
В ДВД Жамбылской области рассказали подробности стрельбы на границе с Кыргызстаном
За 10 дней 300 несовершеннолетних в Актюбинской области нарушили закон
Стали известны подробности убийства матери и детей в ВКО 1