﻿ Полицейские оцепили целый район из-за коробки с котятами

Горожане сообщили в полицию о подозрительной коробке, оставленной кем-то на пересечении улиц Чернова и Металлургов. Полицейские оцепили район и остановили движение транспорта, передает YK-news.kz.
Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, необычный случай приключился днем 15 августа.
«На канал «102» поступил звонок от жителя города, который сообщил о бесхозной коробке, оставленной неизвестными в районе пересечения улиц Чернова и Металлургов. Прибывшие на место полицейские оцепили район и остановили движение транспорта на проезжей части. Позже специалисты осмотрели картонный ящик, внутри которого обнаружили пятерых маленьких котят», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент полицейские пытаются установить личность владельца брошенных котят.
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