﻿ Жуткое ДТП: тело молодой девушки собирали по частям

Авария произошла в поселке Боровской Мендыкаринского района Костанайской области, передаёт alau.kz.

Сообщается, что погибшей Людмиле Быковской был 21 год.

По словам родителей погибшей девушки, их дочь переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. В результате аварии Людмила получила травмы несовместимые с жизнью.

«Она просто переходила дорогу. Нашему ребёнку даже не дали шанса жить. У неё каждое ребро сломано, нет пол лица, руку собирали по частям, скотчем замотали. Люди помогите нам добиться справедливости, чтобы виновник не ушёл от наказания. Говорят, он был в опьянении, и скорость была большая. Наша дочь только начала жить. Просим помочь разобраться в этом», - рассказала мама погибшей Марина Быковская.

Девушку проводили в последний путь родные, близкие и друзья. Похоронили её в свадебном платье.