﻿ ​3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном

​3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном

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​3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном

Произошло это 19 августа на Илеке за рестораном "Юрта" в Заречном, сообщает "Диапазон".

Водолазы искали ребенка до 12 ночи, тело не нашли, с 7 утра поиски продолжили. Тело малыша нашли 20 августа в 9-05 на глубине 3 метров.

"Ребенок остался без присмотра, и утонул, - руководитель дежурно-диспетчерской службы оперативно-спасательного отряда Оксана Кичигина. - На Илеке в районе старого ипподрома ямы достигают 6 метров, купаться там запрещено, стоят знаки. Просим всех быть осторожными, смотреть за детьми".

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Allochka
Во всем виноваты взрослые! Как можно трехлетнего ребенка оставить одного??? Да его везде за руку водить нужно и купать стоя рядом.... нет слов....так жаль маленьких детей... мои соболезнования...
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22.08.2017, 09:43
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