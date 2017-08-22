﻿ Подросток скончался от ожогов при смолении головы барана

Подросток из костанайского села Костобе, получивший ожоги паяльной лампой, скончался ночью 22 августа в областной детской больнице, сообщает sputniknews.kz.

В июле 15-летний подросток при смолении головы барана неосторожно направил паяльную лампу на себя и получил обширные ожоги 50% тела. Мальчик был доставлен в больницу, где получил реанимационную помощь. Прогнозы врачей на исход лечения были неблагоприятными.

По словам главврача Костанайской областной детской больницы Игоря Белобржицкого, пострадавший перенес шесть операций.

"У него очень тяжело протекала ожоговая болезнь, травмы были очень глубокие. У пациента развилась полиорганная недостаточность, которая в итоге привела к летальному исходу", - сказал Белобржицкий.

Костанайцы пытались помочь больному, многие стали донорами, благодаря чему проводились постоянные процедуры переливания крови.