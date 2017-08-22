﻿ Подросток скончался от ожогов при смолении головы барана

Подросток скончался от ожогов при смолении головы барана

Автор:
Подросток скончался от ожогов при смолении головы барана

Подросток из костанайского села Костобе, получивший ожоги паяльной лампой, скончался ночью 22 августа в областной детской больнице, сообщает sputniknews.kz.

В июле 15-летний подросток при смолении головы барана неосторожно направил паяльную лампу на себя и получил обширные ожоги 50% тела. Мальчик был доставлен в больницу, где получил реанимационную помощь. Прогнозы врачей на исход лечения были неблагоприятными.

По словам главврача Костанайской областной детской больницы Игоря Белобржицкого, пострадавший перенес шесть операций.

"У него очень тяжело протекала ожоговая болезнь, травмы были очень глубокие. У пациента развилась полиорганная недостаточность, которая в итоге привела к летальному исходу", - сказал Белобржицкий.

Костанайцы пытались помочь больному, многие стали донорами, благодаря чему проводились постоянные процедуры переливания крови.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.08.2017, 09:44
  
В Костанайской области парни убили обидчика женщины, свернув ему шею
11.08.2017, 10:15
  
В Костанайской области насильник, надругался над подростком
09.08.2017, 09:09
  
50-летнюю женщину изнасиловали в такси в Костанайской области 1
17.07.2017, 14:55
  
Пропавшего без вести воспитанника детдома нашли в Костанайской области
14.07.2017, 12:25
  
В Костанае парень соблазнил 13-летнюю девочку 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, приехав на заработки
В Талгаре двое мужчин проникли в банк через крышу
Мужчине с рассеченной топором головой в больнице не оказали помощь
Карагандинка отправляла в Камбоджу наркотики под видом украшений
Шестиклассницы обвинили преподавателя в непристойном поведении
Сдался добровольно начальник управления устроивший поножовщину в Таразе
Актюбинка выиграла суд у дома престарелых 3
​В ДТП в Анталье пострадал казахстанец
​3-летний мальчик утонул в районе старого ипподрома в Заречном 1
​Мошенник представлялся полицейским в Актобе