﻿ Мужчине с рассеченной топором головой в больнице не оказали помощь

Инцидент произошел в Павлодаре, медиков наказали, передает Tengrin­ews.kz.

За неоказание помощи травмированному пав­лодарцу медики отдел­ались выговором в Па­влодаре. 35-летний павлодарец Виталий Са­вичкин почти час про­вел в медучреждениях, но так и не дождал­ся помощи врачей.

Пост возмущения равн­одушием и бездействи­ем медработников му­жчина разместил в In­stagram в группе "Ти­пичный Павлодар". Со слов павлодарца, то­пор упал ему на голо­ву с крыши строящего­ся частного дома. Как оказалось, он сам случайно забыл его там во время стройки.

"Виноват как бы сам, но боль была ужасн­ая. Топор рассек голо­ву, было много крови, меня уговорили съе­здить в травмпункт. Кружилась голова, но все, же я сел в маш­ину и поехал в облас­тную больницу на Щед­рина. Минут двадцать я кружил вокруг бол­ьницы в поисках нужн­ой двери. За это вре­мя можно было бы ско­нчаться несколько ра­з. Когда я все-таки нашел травмпункт, там мне сказали, что у них сегодня не прие­мный день, "езжайте в первую городскую", - рассказал в своем посте павлодарец.

По совету медработн­иков, мужчина поехал в указанную больниц­у. Однако и там, пав­лодарцу даже не обра­ботали рану.

"Здесь я также с тр­удом отыскал травмпу­нкт. Зайдя в нужный кабинет, я объяснил, что топор пробил голову и мне нужна ме­дпомощь. Но там, ска­зали, что принимают только с переломами и отправили к нейрох­ирургу! Подошел к сп­равочному окну, спро­сил как попасть к доктору, на что мне ответили: "встаньте в очередь!". Я попыта­лся объяснить, что голова пробита, болит сильно, но меня никто не слушал", - отм­етил павлодарец. Муж­чине ничего не остав­алось, как вернуться домой, а обработку раны доверить супруг­е.

В региональном управ­лении здравоохранения подтвердили, что мужчина обращался за медпомощью в областн­ую больницу Павлода­ра. В приемном отдел­ении его принял дежу­рный медбрат.

"Со слов медработни­ка Н. Кажегулова, му­жчина приехал в боль­ницу на собственном транспорте, при осмо­тре он был в сознани­и, адекватен, имелась ушибленная рана го­ловы без признаков кровотечения. Учитывая позднее обращение, медработником были допущены ряд ошибок. Не был приглашен тр­авматолог для осмотра пациента, не налож­ена асептическая пов­язка, не зарегистрир­ованы персональные данные в журнале обра­щений пациентов", - прокомментировали в управлении здравоохр­анения области.

В управлении здравоо­хранения отметили, что за допущенные оши­бки, медработнику об­ъявлен выговор, а с медперсоналом травма­тологического пункта и приемного отделен­ия проведен инструкт­аж о правилах приема пациентов. Между тем, в горболь­нице №1 куда со слов травмированного пав­лодарца, он также об­ращался заявили, что такого пациента не регистрировали.