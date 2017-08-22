﻿ Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, приехав на заработки

4 августа в дежурную часть УВД города Кокшетау поступило заявление местной жительницы, о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 12-летнюю дочь.

Полицейские нашли свидетелей, которые видели подозреваемого в день совершения преступления. По их словам, мужчина имел при себе дорожную сумку.

«В результате работы сотрудников криминальной полиции УВД Кокшетау и ДВД области, 21 августа по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней был задержан 24-летний житель Бурабайского района», - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, подозреваемый приехал в Кокшетау для устройства на работу.

В настоящее время начато досудебное производство, подозреваемый дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания.