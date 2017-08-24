﻿ Самый известный байкер Казахстана попал в ДТП

Самый известный байкер Казахстана попал в ДТП

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Самый известный байкер Казахстана попал в ДТП

Мотоцикл заскользил на только что отремонтированной дороге.

Самый известный байкер Казахстана Дмитрий Петрухин попал в серьёзное ДТП не доехав до Красноярска, за 50 км до Абакана. Информацию подтвердили байкеры Абакана, которые сейчас направляются на место ДТП, чтобы забрать мотоцикл, передает informburo.kz.

"Состояние тяжёлое, предварительно повреждение грудной клетки", – пишут байкеры Хакасии.

В больнице Черногорска подтвердили, что Петрухин находится у них, но никакой информации не дают даже родным.

"Я сама ещё ничего не знаю. Пока только созваниваюсь", – сказала жена Дмитрия Наталья.

Дмитрий Петрухин – один из самых известных байкеров- путешественников в мире. Во все свои путешествия он всегда берёт с собой казахстанский флаг. Он прыгал с этим флагом с водопада Виктория и побывал практически во всех странах мира. В текущем байкерском сезоне Петрухин почти не находился в Алматы, постоянно публикуя в социальных сетях фото и видео из Европы и России. А на байк-фестивале "Обская волна" в Новосибирске подарил одному из организаторов настоящий казахский чапан.

Помимо путешествий на мотоцикле Петрухин активно занимался общественной деятельностью – несколько лет подряд был депутатом Турксибского района Алматы и инициировал отмену запрещающих знаков для проезда двухколёсного транспорта по улицам южной столицы.

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