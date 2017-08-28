﻿ Костанаец прыгнул с моста в день города

Костанаец прыгнул с моста в день города

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Костанаец прыгнул с моста в день города

Спасатели на катере вытащили мужчину.

Александра Тихоненко вместе с братом праздновала день города на центральной Набережной. По словам Александры, молодой мужчина в наушниках ходил по Набережной в течение некоторого времени и явно нервничал, сообщает Alau.kz.

«Мы сначала его не замечали, но когда он первый раз залез за мостовые ограждения, он нас слегка напугал. Правда потом он обратно перелез и опять начал ходить грустным. А через несколько минут все-таки спрыгнул», - говорит Александра.

По словам очевидцев, на место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, полицейские и врачи скорой медицинской помощи. Спасатели на катере вытащили костанайца. Мужчина жив.

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