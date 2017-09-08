﻿ Семье погибшей под трамваем девочки павлодарцы купят квартиру

Павлодарцы второй день несут деньги в конвертах для пострадавшей семьи. На эти средства планируется купить им квартиру, передает Today.kz.

По словам директора средней школы №4, мама воспитывала троих детей одна. Ее муж погиб два года назад, буквально за несколько месяцев до рождения третьего ребенка. Сейчас женщина находится в декретном отпуске.

"Приходят посторонние люди, организации, родители из других школ. Также говорят в клубе добряков собрано полтора миллиона. У всех одна позиция, купить квартиру семье", - сообщила Нуржиян Батесова.

9 сентября в "Ак Мечети" состоится церемония прощания с погибшей девочкой. Поминальный обед проведут в школьной столовой, похоронят ребенка в Щербактинском районе Павлодарской области, рядом с отцом.

В больнице рассказали о состоянии сестры погибшей девочки. Врачи надеются, что через пару дней школьницу выпишут из реанимации.

"Было оглушение, сознание полностью девочка не утрачивала. Ушиб головного мозга есть, подтвердила томография. Перелом одной кости таза есть, травматический шок. Состояние стабилизировалось, но еще тяжелое, но уже не угрожающее жизни. У нас есть твердое основание полагать, что мы сможем ее вытащить", - отметил главный врач Павлодарской детской областной больницы Ардак Кузеков.

Ранее водителя трамвая, сбившего двух школьниц в Павлодаре, арестовали на 72 часа. Такое решение приняли дознаватели.

Трамваем управляла 30-летняя женщина. Ее стаж работы в трамвайном управлении - пять лет.

Напомним, двоих школьниц трамвай сбил утром 7 сентября. 10-летняя девочка скончалась на месте, восьмилетняя школьница находится в реанимации.