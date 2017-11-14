﻿﻿ Пожизненный срок получил в Кокшетау убийца судьи

Первые пять лет наказания Медет Абдрахманов проведет в учреждении полной безопасности, передает BNews.kz.

Подсудимому назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного. Наказание он будет отбывать в учреждении чрезвычайной безопасности.

Членам семьи убитой судьи, согласно приговору, он выплатит по 5 млн тенге морального вреда и по 845 тысяч – материального.

Рассмотрение уголовного дела проходило с участием присяжных заседателей.

Напомним, 13 июня дома в ванной комнате обнаружено тело женщины, 1971 года рождения. Согласно заключения экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате удушения. Ею оказалась председатель судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Жанна Бердыгулова.

В тот же день сотрудниками полиции задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний житель Кокшетау. Ранее он уже был судим за совершение тяжкого преступления.

Погибшей было всего 46 лет. Коллеги отзывались о ней, как о замечательном человеке и профессионале своего дела. В судебной системе Бердыгулова работала с 1988 года, начинала секретарем-машинисткой. На должность председателя коллегии по уголовным делам назначена в декабре 2014 года. До этого работала в ЗКО, председателем специализированного Алматинского суда. В Алматы у нее осталась семья.