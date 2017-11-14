﻿﻿ Экс-руководитель "Жасыл ел" сел в тюрьму за мошенничество

Кайрат Абдихалыков получил 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, передает BNews.kz.
Позже по амнистии 5 лет сократили до 3 лет 9 месяцев лишения свободы.
29-летний Кайрат Абдихалыков руководитель молодежных отрядов в Костанае обвинялся в мошенничестве на сумму более 16 млн тенге.
Договорившись с предпринимателями, он устраивал к ним на работу в ИП своих знакомых, которых потом оформлял в трудовые отряды. В этом ему помогала менеджер костанайского филиала Анисья Еремина, которая составляла липовые акты выполненных работ и платежные ведомости.
На основании этих документов деньги из республиканского бюджета перечислялись и затем похищались Абдихалыковым и его подельниками.
Последние уже получили условные сроки, двое из них освобождены от наказания. Всё похищенное подсудимые вернули в казну государства.
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