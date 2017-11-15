﻿﻿ Почему убийца судьи получил пожизненный срок

Абдрахманов неоднократно совершал преступления. Старший помощник Генерального прокурора Думан Кожахметов считает, что перевоспитать его невозможно, пишет bnews.kz.

Как пишет Кожахметов, в 2001 году Медет Абдрахманов осужден за совершение грабежа к одному году условно.

В 2003 году также в Кокшетау он совершил изнасилование в извращенной форме и был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. В 2005 году вышел по УДО.

В 2006 году совершает убийство жителя Кокшетау, наносит жертве 30 ножевых ранений и скрывается в Атырау. Там он совершает мошенничество и грабеж. В итоге его осудили на 14 лет лишения свободы.

Через 10 лет Абдрахманов освобождается по УДО. В 2016 году он совершил покушение на изнасилование, но в связи с примирением с потерпевшей дело прекратили.

На процессе по убийству судьи Жанны Бердыгуловой Абдрахманов не раскаялся, вину не признал.

Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей, на котором прокурор-гособвинитель просил суд назначить пожизненное лишение свободы.

Напомним, по делу об убийстве судьи Жанны Бердыгуловой 33-летнему Абдрахманову назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного.